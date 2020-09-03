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Ekonomi Otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 68,4 büyüdü
Ekonomi

Otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 68,4 büyüdü

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ağustos döneminde 2019’un aynı sürecine kıyasla yüzde 68,4 artarak 403 bin 2’ye ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 64,2 ve hafif ticari araç satışları yüzde 86,1 artış kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:50:00 - 2020-09-03 11:50:42
Otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 68,4 büyüdü

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Ağustos 2020’de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68,4 artarak 403 bin 2 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 8 ayında 239 bin 317 satış yapılmıştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın 8 ayında 2019’un aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 64,2 artarak 317 bin 394, hafif ticari araç satışları ise yüzde 86,1 yükselerek 85 bin 608 düzeyinde gerçekleşti.

Toplam pazarda ağustos ayında ise 61 bin 533 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın ağustos ayında 26 bin 246 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 134,4 büyüdüğünü ortaya koydu.

Satışlar, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre de otomobilde yüzde 106 artarak 44 bin 372’ye, hafif ticari araçta yüzde 265 yükselerek 17 bin 161’e çıktı.

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