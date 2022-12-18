Otomotiv devinden kötü haber: Çin'de kasımda otomobil üretimi ve satışları azaldı!

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, kasımda 2 milyon 386 bin otomobil üretilirken, 2 milyon 328 bin yeni araç satıldı.

Çin’de otomobil üretimi ve satışları azaldı

Hem otomobil üretimi hem de otomobil satışları kasımda yüzde 7,9 düşüş kaydetti.

Binek otomobil üretimi yüzde 3,9, ticari araç üretimi yüzde 33,4 düşerken, binek otomobil satışları yüzde 5,6 ve ticari araç satışları yüzde 23,4 azaldı.

Öte yandan otomobil ihracatında yıllık yüzde 64,8 artış kaydedildi. Kasımda 329 bin otomobil ihraç edilirken, bunların 276 binini binek otomobiller, 53 binini ticari araçlar oluşturdu.

- Elektrikli otomobil üretimi ve satışları arttı

Öte yandan "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan, şarj edilebilen pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobillerin satışı, 2022'nin 11 ayında, geçen yıla göre arttı.

Kasımda 768 bin NEV üretilirken 786 bin araç iç piyasada satıldı. Üretimde yıllık 65,6, satışlarda ise yüzde 72,3 artış kaydedildi.

95 bin elektrikli araç yurt dışına satılırken, ihracat geçen yıla göre 154,9 arttı.

Yılın 11 ayında, NEV üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 104,5, satışları yüzde 100,6, ihracatı ise yüzde 104,9 artış kaydetti.