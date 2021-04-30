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Dünya Otomotiv devi üretimi durdurdu
Dünya

Otomotiv devi üretimi durdurdu

Japon otomobil devi Suzuki, araç parça tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle Hindistan'daki faaliyetlerini askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 09:42:00 -
Otomotiv devi üretimi durdurdu

Japon otomobil üreticisi Suzuki, araç parça üretiminde kullanılan oksijeninin bulunamaması sebebiyle Hindistan'daki imalatını askıya alacak.

Suzuki, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla bağlantılı olarak sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'daki tesislerinde üretime ara verecek.

Suzuki'nin 1-9 Mayıs döneminde ülkedeki 3 fabrikasında imalata ara verilmesinden hangi modellerin etkileneceği açıklanmadı.

Hindistan'da Covid-19 vakalarındaki artış, sanayide kullanılan oksijen stoklarının tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı.

Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek.

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