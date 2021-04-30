Otomotiv devi üretimi durdurdu
Japon otomobil devi Suzuki, araç parça tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle Hindistan'daki faaliyetlerini askıya aldı.
Japon otomobil üreticisi Suzuki, araç parça üretiminde kullanılan oksijeninin bulunamaması sebebiyle Hindistan'daki imalatını askıya alacak.
Suzuki, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla bağlantılı olarak sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'daki tesislerinde üretime ara verecek.
Suzuki'nin 1-9 Mayıs döneminde ülkedeki 3 fabrikasında imalata ara verilmesinden hangi modellerin etkileneceği açıklanmadı.
Hindistan'da Covid-19 vakalarındaki artış, sanayide kullanılan oksijen stoklarının tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı.
Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek.