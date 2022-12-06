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Ekonomi Otomotiv devi iflas etti! Kimse bu gelişmeye inanamadı
Ekonomi

Otomotiv devi iflas etti! Kimse bu gelişmeye inanamadı

Alman asıllı otomobil üreticisi olan ve 2015 yılında Çinli bir şirket tarafından satın alınan Borgward, iflas etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 09:00:00 -
Otomotiv devi iflas etti! Kimse bu gelişmeye inanamadı

2015'te Çinli bir şirket tarafından satın alınan marka, kötü finansal koşullar nedeniyle satış yapamadı.

Borgward, Alman asıllı bir otomobil üreticisi. Alman şirket uzun bir süre hayatta kalma mücadelesi verdikten sonra iflas etmiş ve 2015 yılında Çinli başka bir şirket tarafından satın alınmıştı. BAIC Group tarafından satın alınan markanın Bremen’de bir tesis açması da planlanıyordu.

Borgward, BX3, BX5, BX6 ve BX7 gibi modellerin yanı sıra BX7’nin elektrikli bir versiyonunu da Çin pazarında tüketicilerle buluşturmuştu. Borgward’ın satışları geçen sene Çin’de pazarında sadece 3.600 adetle sınırlı kaldı. Ancak marka 2019 yılında, Çinli BAIC Group’un satın almasından sonraki her yüksek satış adedini yakalamıştı.

Kaynak: Motor1

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