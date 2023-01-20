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Otomotiv Otomotiv devi duyurdu! Aracı olan olmayanlar dikkat: Volkswagen'den akıllı havalandırma sistemi geliyor
Otomotiv

Otomotiv devi duyurdu! Aracı olan olmayanlar dikkat: Volkswagen'den akıllı havalandırma sistemi geliyor

VW ID.7, akıllı havalandırma sistemiyle geliyor: Güneşe göre klimayı kendi ayarlıyor. Dünyada ünlü otomotiv şirketleri olan Alman otomotiv devi Volkswagen'in ilk elektrikli sedan modeli ID.7 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Araçta kullanılacak akıllı havalandırma sistemiyle güneş ışınlarının geliş açısına göre aracın iklimlendirilmesi otomatik olarak yapılacak. İşte yeni model aracın haberi: Aracı olan olmayan herkesi ilgilendiriyor! Yeni nesil haberi...

Yeniakit Publisher
2023-01-20 18:33:00 - 2023-01-20 18:48:34
Otomotiv devi duyurdu! Aracı olan olmayanlar dikkat: Volkswagen'den akıllı havalandırma sistemi geliyor

Alman otomotiv devi Volkswagen'in CES 2023 kapsamında kamuflajlı haliyle ortaya çıkardığı ilk elektrikli sedan modelini ilan etti. Devamında elektrikli sedan modeliyle ilgili yeni ayrıntılar geliyor.

Tasarımıyl adikkat çeken model son olarak akıllı havalandırma sistemiyle gündemde. ID.7, anahtarı aldığı anda klimayı çalıştırarak, sıcak havalarda soğuk soğuk havalarda ise sıcak bir karşılama sağlıyor.

Araçta klima sisteminin kontrolü için 15 inçlik bilgi-eglence sistemi bulunuyor. Bununla birlikte sesli asistan sistemiyle de iklimlendirmeye müdahale edilebiliyor. Örneğin, "Merhaba Volkswagen, ellerim üşüdü" komutu söylendiğinde direksiyon ısıtması devreye girebiliyor. Yine bireysel kullanıcı tercihleri her sürücü için ayrı ayrı kişiselleştirilebiliyor.

Klima otomatik fonksiyona alındığında camlarda yer alan sensörlerle güneş ışınlarının açısı algılanıp, güneşe direkt maruz kalan tarafa iklimlendirme yoğunlaştırılıyor.

2026'YA KADAR 10 YENİ ELEKTRİKLİ MODEL

CEO Thomas Schafer, "ID.7, 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığımız on yeni elektrikli modelden birisi olacak. Sedan model, üst düzey teknoloji ve kalite özellikleri taşıyacak. Amacımız, müşterilerimize her segmentte uygun modeller sunmak" dedi.

ID.7'nin dünya prömiyerinin 2023'ün ikinci çeyreğinde yapılması planlanıyor.

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