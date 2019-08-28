0553 313 94 23

Otomobiller kavşakta çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

Zonguldak Ereğli plajlar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:28
Otomobiller kavşakta çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

Zonguldak Ereğli plajlar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralılardan üçü otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza, saat 13.30 sıralarında Alaplı Ereğli karayolu üzerindeki OSB’ye giden kavşakta meydana geldi. Hüseyin A.’nın kullandığı 34 BVC 363 plakalı otomobil, OSB yolunda kavşaktan hareket eden Öznur T.’nin kullandığı 34 EF 4895plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle OSB yolundan gelen ve içinde 5 kişi bulunan otomobil savrularak refüje çıktı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada refüje çıkan araçtaki yaralılardan üçü, Ereğli İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Büyük çaba harcayan itfaiye ekiplerinin çalışmalarına polis ve sağlık ekipleri de destek verdi. Kazada sürücüler Hüseyin A. ve Öznur T. ile iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Aracın kapısı kesilerek açılan bölümden dışarı çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra diğer yaralılarla birlikte Ereğli’deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazanın meydana geldiği yol ise araç kurtarma çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD..
    2. Yediklerimiz yaşam kalitesini..
    3. Şahin’den ‘Boğazköprü’ tepkisi:..
    4. Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler için..
    5. PAÜ dünyaca ünlü piyano uzmanını..
    6. Afrikalı medya temsilcilerine..
    7. Edremit’te narkotik göz açtırmadı
    8. İBB’nin şirketlerine yeni atamalar
    9. Denizli’de ‘e-Belediye bilgi sistemi’..
    10. Ziraat Bankası dünyada da büyümeye..
    11. Kendisine saldıran kayınbiraderi..
    12. Fırat Kalkanı bölgesine uydu düştü
    13. Adalet Bakanı Gül, Başbakan Tatar ile..
    14. İhsan Şenocak'tan sosyal medyayı..
    15. Samsun’da 137 bin ton fındık rekoltesi..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci..
    17. Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon..
    18. Büyükşehir’den üstyapı seferberliği
    19. 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın..
    20. Selahattin Özdemir’e "Aramızda Sıra..
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir