Otomobille yolda yatan köpeğe çarpıp kaçan sürücü tepkiye neden oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da sahipli bir köpeğe çarparak kaçan otomobilin sürücüsü, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Merkez Kepez ilçesi Varsak Aydoğmuş Mahallesi'nde seyreden bir otomobil, yolda yatan bir köpeğe çarparak uzaklaştı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının görüntülerine de yansıyan olay, Antalya'daki hayvan hakları derneklerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından tepkiye neden oldu.

Görüntülerde, plakası görünmeyen otomobilin gece saatlerinde yolda yatan bir köpeğe çarpması ve sonrasında durmadan ilerlediği görülüyor.

Köpeğin sahibi Gülfem Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 kilogram ağırlığındaki 10 yaşındaki "Sadık" isimli köpeğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Köpeğinin ölümüne neden olan kişinin ceza alması için hukuki yollara başvuracağını belirten Özen, "Olayın ardından polisi aradık. Polis anında olaya müdahale etti ve şüpheliyi yakalayarak ifadesini aldı. Bundan sonraki süreci mahkemelere taşıyacağız." dedi.