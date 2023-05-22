  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HDP'ye zor soru: Siz namussuz ve şerefsiz misiniz?

Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği konuşulurken sıcak gelişme! ATA İttifakı sona erdi

Ahmet Hakan'dan olay "Cübbeli Ahmet" çıkışı! "Hiç güleceğim yoktu valla" deyip duyurdu

Et fiyatlarında flaş gelişme! Dev indirim! Rakamı duyan şoke oldu

CHP'li faşist Tanju Özcan vites yükseldi! Hepsini terörist ilan etti

Dünya devi apar topar harekete geçti! “Bunun için Türkiye’ye ihtiyacımız var” diyerek duyurdular

Gürcistan'ın resmi havayollarından skandal karar şaşırttı! Devlet başkanını uçağa almayacak, istenmeyen kişi ilan edildi

Bakan Akar açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

Yavuz Ağıralioğlu CHP'nin yalanlarını tek tek anlattı
Yerel Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yerel

Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 07:49:00 - 2023-05-22 07:49:55
Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir ilçesi Salihli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 45 AKG 970 plakalı traktör yolun karşısına geçtiği sırada Hasan Atılga idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada Hasan Atılga kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken traktör sürücüsü H.K. ve traktörde bulunan eşi H.K. ağır yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgede trafik emniyeti alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23