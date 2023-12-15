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Yerel Otomobille motosikletin çarpıştığı feci kazada ortalık savaş alanına döndü
Yerel

Otomobille motosikletin çarpıştığı feci kazada ortalık savaş alanına döndü

Yeniakit Publisher
2023-12-15 10:28:00 -
Otomobille motosikletin çarpıştığı feci kazada ortalık savaş alanına döndü

Antalya’da otomobilin önünde seyreden motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazanın ardından otomobil sürücüsü karşı şeride geçerken olay yeri adeta savaş alanına döndü.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı Asayiş kavşağı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Yusuf Şahin Yüksel kontrolünde bulunan 07 BCV 296 plakalı otomobil, kendisiyle aynı istikamette önünde seyreden Osman Alp Kavak (19) kontrolündeki 07 MGP 74 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek trafikte seyreden birden fazla araca çarparak durabildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Osman Alp Kavak'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün saygısızca araç kullanmak, 3 adet hız ihlali, abart egzoz olmak üzere toplam 6 adet ceza kaydının olduğu ifade edildi.

Olay yeri savaş alanına döndü

Kazanın ardından ise olay yeri adeta savaş alanına döndü. Çok sayıda araçta meydana gelen maddi hasardan dolayı uzun süre trafik akışı sağlanamadı. Otomobil aküsü ise araçtan fırlayarak uzak bir noktaya düştü. Cenaze, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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