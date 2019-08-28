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Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Isparta’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05
Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Isparta’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 13.00 sıralarında Çebeliler Mahallesi 119 Cadde üzerinde meydana geldi.


İddiaya göre, R.Y. yönetimindeki 34 HT 2701 plakalı otomobil ile M.G. sevk ve idaresindeki 32 PD 575 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı.


Talihsiz kazada, motosiklet sürücüsü M.G. ile beraberinde yolcu olarak bulunan M.D. hafif şekilde yaralandı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05
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