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Aktüel

Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:31:51 -
Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi Semaver Kavşağı’nda meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı 34 RC 3014 ile 04 P 4008 plakalı iki araç çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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