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Otomobille cipin çarpıştığı kazada araçlar hurdaya döndü: 8 yaralı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
Otomobille cipin çarpıştığı kazada araçlar hurdaya döndü: 8 yaralı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazada savrulan araçlardan biri direğe çarparak durabilirken, diğerinin bir kısmı ise refüjde kaldı.


Kaza, bugün öğle saatlerinde Senirkent - Yalvaç Karayolu Büyükkabaca dört yol kavşağında meydana geldi.


İddiaya göre, 32 LS 539 plakalı otomobille, 42 EB 500 plakalı cip kavşakta çarpışarak kaza yaptı. Kaza sonrasında hurdaya dönerek savrulan otomobilin bir kısmı refüjde kalırken, cip ise rüfüjeki direğe çarptıktan sonra durabildi.


Talihsiz kazada, Nuriye Altınay, Mustafa Ali Kademli, Tuğba Kademli, Veli Altınay, Berkin Tekbaş, Tahir Tekbaş, Ecrin Tekbaş ve Serap Irlayıcı Tekbaş olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.


Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları ambulansla çeşitli hastanelere sevk ettiler.


Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
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