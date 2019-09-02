Otomobilinin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı Samsun’ un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun’ un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyreden İsmail K. (59) yönetimindeki 55 JR 086 plakalı otomobil, önünde gitmekte olan Osman Yücel (67) yönetimindeki 55 NY 496 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ )Tıp Fakültesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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