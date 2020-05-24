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Otomobilin yedek lastiğine uyuşturucu yerleştirdiler

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince otomobilin yedek lastiği içinde 1 kilo 945 gram kubar esrar bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 03:41:00 -
Otomobilin yedek lastiğine uyuşturucu yerleştirdiler

Edinilen bilgilere göre; Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan kontrollerde yedek lastiğin içerisine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken,N.B., M.K. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan,Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şahıstan 1 kilo 882 gram sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 430 TL para ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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