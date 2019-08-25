Otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı! Isparta’da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Isparta'da otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusuitfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaşar Bolat Üst Geçidi yakınlarında park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden yarım saat süren çalışmanın ardından çıkardı. Mahalle sakinlerince sütle beslenen kedi yavrusu, Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

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