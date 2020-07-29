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Aktüel

Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 17:02:31 -
Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Sürücü Seyfi Hoşça, seyir halindeyken aracın dış kısmında yılanı fark etti. Motor bölümüne giren yılanı kendi çabalarıyla çıkaramayan Hoşça, Akçakoca Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, ormanlık alana salındı.

Sürücü Hoşça, AA muhabirine, araçta yeğeninin de olduğunu anlatarak, "Sileceğin yanından yılanın çıktığını gördüm. Şaşırdım ve ürktüm. Hemen arabayı durdurup araçtan indim. Yılanı sopayla çıkarmayı denedim, olmadı. Sonra araca bindim ama içeri girebilir diye daha çok korktum. İtfaiyeyi aradım. Ekipler, yılanı uzun uğraşlar sonrasında çıkardı." dedi.


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