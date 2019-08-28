Otomobilin hava filtresinde uyuşturucu bulundu Nevşehir'de, polis kontrol noktasından kaçan sürücünün kullandığı otomobilin hava filtresinde uyuşturucu ele geçirildi.

Çat Kavşağı'ndaki kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü,polis ekiplerince takibe alındı. Uçhisar beldesi Haflı mevkisinde aracı durdurup kaçmaya çalışan 2 şüpheliden M.U. (32) yakalandı. Araçta yapılan aramada, motor bölümündeki hava filtresi kutusunda 153 gram sentetik uyuşturucu ve skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 10 gram esrar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.