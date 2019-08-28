0553 313 94 23

Otomobilin hava filtresinde uyuşturucu bulundu

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:01
Otomobilin hava filtresinde uyuşturucu bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, polis kontrol noktasından kaçan sürücünün kullandığı otomobilin hava filtresinde uyuşturucu ele geçirildi.

Çat Kavşağı'ndaki kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, polis ekiplerince takibe alındı.

Uçhisar beldesi Haflı mevkisinde aracı durdurup kaçmaya çalışan 2 şüpheliden M.U. (32) yakalandı.

Araçta yapılan aramada, motor bölümündeki hava filtresi kutusunda 153 gram sentetik uyuşturucu ve skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 10 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:01
  1. Nevşehir
  2. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  3. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulgaristan sınırında eroin operasyonu!
    1. Bulgaristan sınırında eroin operasyonu!
    2. Sivasspor - Gazişehir Gaziantep..
    3. Duyarlı şoförün alkışlanacak hareketi..
    4. Otomobilin hava filtresinde uyuşturucu..
    5. Bulgaristan'da uyuşturucu operasyonu
    6. Kral meyvesi nedir? Kral meyvesinin..
    7. Destici'den olay kayyım çıkışı: Tüm..
    8. Antalya'da orman yangınları
    9. Şule Yüksel Şenler'in eserlerinde..
    10. Bursa Milletvekili Esgin, 35 yıllık..
    11. Viranşehir’de ’balık kuşu’ itfaiyeye..
    12. TGAP sağlık ofisi Van’da toplandı
    13. Başkan duyurdu! ASELSAN dünya..
    14. Mersin’de çocuklara gelişimsel tarama..
    15. İngiltere'nin 134 yıllık köklü kulübü..
    16. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi..
    17. Jandarma mülteci ve organizatörlere..
    18. Ruhani’nin eski danışmanı kefaletle..
    19. Tarih “MiniaSivas” ile görücüye çıkacak
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Lazreq'ı..
    22. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tekstil..
    23. Su içmek için mutfağa gitti, maganda..
    24. Lübnan BM'den İsrail'in ihlallerini..
    25. Tunceli Valiliğinden terör operasyonu..
    26. Yunanistan’ da Rodos adasının..
    27. Irak-Türkiye arasında yeni petrol..
    28. Büyükşehir, Gastroantep öncesi esnaf..
    29. Yanal, idmanlarda kullandığı teknoloji..
    30. Şule Yüksel Şenler ile ilgili..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir