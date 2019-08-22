Otomobilin direğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı Elazığ’da otomobilin direğe çarptığı kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da otomobilin direğe çarptığı kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. DİREĞE ÇARPTI Kaza, Elazığ-Keban Karayolu Poyraz mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ş. idaresindeki 34 JH 5057 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Araziye giren araç, direğe çarptı ve ancak durabildi. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla şehir hastanelerine kaldırıldı.

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