0553 313 94 23

Otomobilin çarptığı yaya yola savruldu! Feci olay

Erzincan'da yolun karşısına geçmeye çalışan şahız, otomobil çarpması sonucu yola savruldu. Yaralanan adamın hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:13
Otomobilin çarptığı yaya yola savruldu! Feci olay

Erzincan’da yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Erzincan merkez Fevzipasa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Kara’ya trafikte seyir halindeki 61 ND 730 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobilin ön camı patlarken çarpmanın etkisiyle Mahmut Kara savruldu.

Yaralanan Mahmut Kara olay yerine sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:13
  1. Erzincan merkez Fevzipasa Caddesi
  2. Mahmut Kara
  3. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Menteşe’de yaz kursları sona erdi
    1. Menteşe’de yaz kursları sona erdi
    2. İlk elektrikli uçan taksi test edildi
    3. Göztepe, Mossoro'yu transfer etti
    4. Pakistan tüm dünyaya duyurdu! ‘Artık..
    5. Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda..
    6. Sakarya’da yaşayan ve 250 kilo olan..
    7. Anakentspor su kayağında Türkiye..
    8. Eski bakandan yeni parti açıklaması:..
    9. ATO Başkanı Baran, büyüme rakamlarını..
    10. Eğlendiler, öğrendiler, sergilediler
    11. Balıkesir’de polis alkol satış..
    12. Ailesinin yalnız bıraktığı 3 çocuk..
    13. 3. Ordu Komutanı Öngay’dan Başkan..
    14. Karabük'te belirlenen adrese DAEŞ..
    15. Atakan Ekiz Kömürspor’da
    16. Kaymakamlık konutu satışa çıktı
    17. Telefon dolandırıcısı, Iraklı..
    18. Uzmanlardan “hemoroid” uyarısı
    19. Nevşehir Belediyespor’un Ziraat..
    20. Uzmanlardan “vitamin” uyarısı
    21. Rusya’nın Kahire Büyükelçisi hayatını..
    22. Psikologlardan “mevsimsel depresyon”..
    23. Uykusuzluk için bitkisel tedavi nedir?
    24. Kazakların "Altın Elbiseli Adam"ı,..
    25. HDP’li belediye başkanı işten..
    26. MESKİ’den personeline İş Sağlığı ve..
    27. Ordu’da yollar asfaltlanıyor
    28. "Sivas 8. Kitap Günleri" fuarı açıldı
    29. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    30. Rus büyükelçi öldü!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak