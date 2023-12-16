  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'nın Türkiye'den alacaklı olduğu ortaya çıktı! Rakamı duyan 'Bu nedir?' diyor

ABD’den, skandal “Türkiye” kararı! Bu, düpedüz alçaklık

Bu sıralamaya çok şaşıracaksınız! Avrupa'da son 5 yılda en çok puan alan takımları açıklıyoruz!

O ilimizde eleğini alan dereye indi! “O suyun içi fokur fokur altın kaynıyor” dediler! Şaşkına çeviren gelişme

Emir hayatını kaybetti

Tekrar başvuru hakkı tanınıyor mu? İşsizlik maaşının şartları

AK Partililerin o görüntüsüne Mehmet Metiner’den çok sert tepki! “Kimse kusura bakmasın” deyip fena bombaladı

Kızılcık Şerbeti'ndeki ahlaksızlık Türkiye'yi ayağa kaldırdı! İzleyenlerin midesi bulandı, çok büyük skandal

Yerel seçimler yaklaşırken, Akşener'den flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Ne zaman önlem alınacak? Köpek sürüsü değil sanki koyun sürüsü
Yerel Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Yerel

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-12-16 18:08:00 -
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Sivas’ta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yola savrulan yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas- Erzincan karayolu Klavuz kavşağı yakınlarında meydana geldi. Y.Y idaresinde ki 06 DU 0615 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan N.Y.’ye çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yola savrulan N.Y. ağır şekilde yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23