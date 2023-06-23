  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otomobilin çarptığı traktör 3 parçaya bölündü
Yerel

Otomobilin çarptığı traktör 3 parçaya bölündü

Yeniakit Publisher
2023-06-23 09:53:00 -
Otomobilin çarptığı traktör 3 parçaya bölündü

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı traktör 3 parçaya bölünürken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunda dün gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 06 BVU 298 plakalı otomobil, S.Ş. idaresindeki traktöre çarptı. Çarpanın etkisi ile traktör 3 parçaya bölündü. Araç içerisindeki sürücü A.D ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan S.Y. yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1 haftada 155 trafik kazası!
1 haftada 155 trafik kazası!

Yerel

1 haftada 155 trafik kazası!

AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu trafik kazası geçirdi
AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu trafik kazası geçirdi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu trafik kazası geçirdi

Eski Bakan Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi! Araç hurdaya döndü
Eski Bakan Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi! Araç hurdaya döndü

Yaşam

Eski Bakan Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi! Araç hurdaya döndü

Karabük'teki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
Karabük'teki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Yerel

Karabük'teki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23