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Seçim 2019 Sayfası

Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk toprağa verildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde dün otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki Suriyeli çocuk, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde toprağa verildi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 16:32
Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk toprağa verildi

Alınan bilgiye göre, İzmit-Yalova kara yolunu geçmek için beton bariyerlerin üzerinden atlayan 3 yaşındaki Münir Alshayhan'a Karamürsel yönüne giden Y.O'nun kullandığı 34 BNR 943 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen küçük Münir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Altınova Devlet Hastanesine sevk etti. Münir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük Münir Alshayhan'ın cenazesi, Karamürsel ilçesi Mürselpaşa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Güçlükle ayakta durdu

Cenazede baygınlık geçiren baba Basel Alshayhan'a ilk müdahaleyi cenazeye katılan ve doktor olan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral yaptı.

Baba Alshayhan, bir süre sonra ayağa kalkarak oğlunun tabutunu taşıdı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 16:32
  1. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral
  2. Kocaeli
  3. Yalova
  4. İzmit-Yalova kara yolu

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