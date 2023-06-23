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Yerel Otomobilin çarptığı koyun sürüsünde 18 koyun telef oldu
Yerel

Otomobilin çarptığı koyun sürüsünde 18 koyun telef oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-23 03:33:00 -
Otomobilin çarptığı koyun sürüsünde 18 koyun telef oldu

Uşak'ta bir otomobilin arasına daldığı koyun sürüsünde 18 koyun telef olurken 4 koyun ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Güney Çevre Yolu Ovademirler Köyü yakınlarında Ö.Ö. yönetimindeki 34 AKL 064 plakalı otomobil, R.Ö.’ye ait olan ve yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çevreye savrulan koyunlardan 18'i telef olurken 4 koyun ise yaralandı. İhbarlar sonrasında kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bir süre trafiğe kontrollü olarak kapanan yol, temizlenmesinin ardından tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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