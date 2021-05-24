  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HDP'li eski başkan, PKK operasyonunda yakalandı

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap!

Koronavirüs verileri açıklandı! Tablo her geçen gün umutları daha da arttırıyor

Tehlikeye işaret ettiler! İsrail'e kınama

İran destekli örgütten Türkiye'ye skandal tehdit: Karşılık vermeye hazırız!

Bakan Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki

Tarihler arasındaki fark dikkat çekti! İstinafın Mehmet Ağar kararı Sedat Peker öncesine ait

Ali Karahasanoğlu üstüne basa basa uyarmıştı! 'Hayvan hakları yasası' çıkmadan 'Kurban ne olacak?' tartışmaları başladı

Fransız Le Monde gazetesinden İsrail'e tepki: 2 milyon Gazzeliyi boğan ambargo acilen kaldırılmadan...

Yakında Pakistan'a ihraç edilecek... Bakan Hulusi Akar'dan kritik ziyaret
Nijerya'da kanlı saldırı! 9 kişi öldü
Ülkede felaket! Dünya ortalamasının 5 katı
Alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi
Dereli'deki çalışmalarda sona gelindi
Gündem Otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Gündem

Otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 05:34:00 -
Otomobilin çarptığı kişi yaralandı

İddiaya göre, Süleymaniye Mahallesi İngaz Kavşağı'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 ANA 361 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Ayhan Uylaşarslan'a (48) çarparak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Uylaşarslan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! 'Bunu beklemeyin' diyerek uyardı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! 'Bunu beklemeyin' diyerek uyardı

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, gidişatın ne yönde olacağını merakla takip ediyor. Wall Street analistleri, gr..
Peker'in yeni yeri deşifre oldu
Gündem

Peker'in yeni yeri deşifre oldu

Sedat Peker'in, YouTube üzerinden yayınladığı videoları çektiği yer deşifre olunca yeni bir yere taşınmaya karar verdi. Ancak Peker'in seçti..
Savcılık harekete geçti... Vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma
Gündem

Savcılık harekete geçti... Vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma

Rize ziyareti sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru soran vatandaşları darp eden İYİ Partililer hakkında soruşturma başlatı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay