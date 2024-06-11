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Yerel Otomobilin çarptığı an kamerada! Anne ve kızı ölümden döndü
Yerel

Otomobilin çarptığı an kamerada! Anne ve kızı ölümden döndü

Yeniakit Publisher
2024-06-11 11:42:10 - 2024-06-11 11:42:09

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aniden yola fırlayan 2 yaşındaki kız ile kızını kurtarmak isteyen anneye otomobil çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada; anne ve 2 yaşındaki kızı yaralanırken, pusetteki bebek ise kazayı yaralanmadan atlattı. Kazada yaralanan anne olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülürken, 2 yaşındaki kız ile pusetteki bebeği çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye götürdü.

Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametine seyir halindeki İsmet Taşbaş’ın kullandığı 07 LR 404 plakalı otomobil, elinde puset ve 2 yaşındaki kızıyla birlikte 1037 sokaktan Fevzipaşa Caddesi'ne çıkan anne ve 2 yaşındaki kızına çarptı. Kazada yaralanan anne Ayşe Şahin, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken 2 yaşındaki Zümra Şahin ve kazayı yaralanmadan atlatan pusetteki bebek, kendilerine çarpan otomobilin sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, 2 yaşındaki kızı kaldırımda beklerken pusetle yolun karşısına geçen Ayşe Şahin’in puseti karşı kaldırıma bıraktıktan sonra 2 yaşındaki kızını almak üzere geri döndüğü sırada küçük kızın aniden yola fırladığı, kızını kurtarmak için koşan anne ve kızına otomobilin çarptığı, çarpmanın şiddetiyle küçük kızın havaya fırladığı görüldü.

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