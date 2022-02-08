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Yerel Otomobili durdurup ayağından vurdular
Yerel

Otomobili durdurup ayağından vurdular

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde A.T. sokakta otomobilini durdurduğu M.K.yı pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu. Yaralanan M.K. hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 02:22:00 -
Otomobili durdurup ayağından vurdular

Olay saat 22.30 sıralarında Şevkatiye Mahallesi Doğanlar Sokak üzerinde meydana geldi. A.T. aralarında husumet olduğu öğrenilen M.K.nın otomobilini sokak üzerinde durdurdu. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında A.T., yanında bulunan pompalı tüfekle, M.K.yı sol bacağından vurdu. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.K. tedavi altına alındı. A.T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, M.K.nın otomobili ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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