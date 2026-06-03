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Gündem Otomobili çalamayınca bir araba dayak yedi
Gündem

Otomobili çalamayınca bir araba dayak yedi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Otomobili çalamayınca bir araba dayak yedi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde madde etkisinde olan kişi, bir iş yerinin önünde park halinde bulunan ticari aracı çalmaya kalkıştı. Durumu fark eden çevredeki esnafın müdahalesiyle yakalanan şüpheli, meydan dayağı yedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Küçüksanayi bölgesinde madde etkisinde olduğu öne sürülen kişi, bir iş yerinin önünde park halinde bulunan ticari aracı çalmak istedi. Aracın çevresinde şüpheli hareketlerde bulunan şahıs araca binmek üzereyken, komşu esnafın tepkisiyle karşılaştı.

Bir anda şüpheliye yönelen vatandaşlardan biri kaçmaya çalışan şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Tekme ve yumruklarla darbedilen şahıs, olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Yaşanan arbede ve şüphelinin yakalandığı anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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