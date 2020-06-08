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Aktüel

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü böyle uçtu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havalanıp metrelerce sürüklendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:02:41 -
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü böyle uçtu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havalanıp metrelerce sürüklendi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, bugün saat 13.40 sıralarında Yalıntaş Kavşağı’nda meydana geldi. 16 ACJ 448 plakalı motosiklet sürücüsü Erdem P. Yalıntaş merkezden gelerek Sanayi Caddesi’ne doğru dönmek istedi. Dönüş sırasında Yalıntaş istikametine doğru hareket halindeki Ali Rıza U. Tarafından kullanılan 16 ECR 73 plakalı araçla çarpıştı.


Kaza sonrasında motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklet sürücüsü de önce araca sonrasında ise aracın ön camına çarparak yere düştü.


İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erdem P. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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