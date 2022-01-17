Otomobilde uyuşturucuyu sakladıkları bölme hayrete düşürdü!
Siirt’te Kilit-1 uygulama noktasında polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada aracın hava filtresinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri asayiş suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını devam ettiğini bildirdi.
Çalışmalar kapsamında, Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan aracın hava filtresinde 159 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken araçta bulunan R.E., İ.K. ve C.B. isimli şahısların da gözaltına alındığı kaydedildi. (İLKHA)