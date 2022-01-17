  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otomobilde uyuşturucuyu sakladıkları bölme hayrete düşürdü!
Yerel

Otomobilde uyuşturucuyu sakladıkları bölme hayrete düşürdü!

Siirt’te Kilit-1 uygulama noktasında polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada aracın hava filtresinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 15:25:00 -
Otomobilde uyuşturucuyu sakladıkları bölme hayrete düşürdü!

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri asayiş suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını devam ettiğini bildirdi.

Çalışmalar kapsamında, Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan aracın hava filtresinde 159 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken araçta bulunan R.E., İ.K. ve C.B. isimli şahısların da gözaltına alındığı kaydedildi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay