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Yerel Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Yerel

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 12:22:00 -
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

 Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Bağcılar Mahallesi'nde bir otomobilde bulunan Ozan K. (24) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Ozan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamaya çalışıyor.

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