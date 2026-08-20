Otomobil yola çıkan mandalara çarptı: 1’i ağır 2 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çaycuma ilçesinde karayoluna çıkan 3 mandaya çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza, gece saatlerinde Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Karapınar yol ayrımında meydana geldi.
Polat K. yönetimindeki 06 BV 7332 plakalı otomobil, seyir halindeyken yola çıkan 3 mandaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ağır hasar aldı.
YOLCUNUN DURUMU AĞIR
Kazada sürücü Polat K. yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan Ümran K. ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İLK MÜDAHALEYİ JANDARMA EKİPLERİ YAPTI
Olay yerine ulaşan Karapınar Jandarma Karakolu ekipleri, sağlık görevlileri gelene kadar yaralılara ilk müdahalede bulundu.
Polat K. ile Ümran K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.