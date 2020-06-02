  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobil yandı: 1 ölü

Çorum’da seyir halindeki otomobil yandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:47:34 -
Otomobil yandı: 1 ölü

Çorum’da seyir halindeki otomobil yandı. Otomobil içerisinde bulunan kişi yanarak hayatını kaybetti.


Olay, Osmancık karayolu üzerindeki Pınarcık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan bir köprünün altında araç yangını olduğu ihbarını alan jandarma ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Yangına müdahale ederek söndüren itfaiye ekipleri, araç içerisinde tamamen yanmış bir cesetle karşılaştı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede yanarak hayatını kaybeden şahsın Recep M. olduğu belirlendi. Talihsiz şahsın cesedi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı