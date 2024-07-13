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Yerel Otomobil tünelde devrilip alev aldı
Yerel

Otomobil tünelde devrilip alev aldı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 17:10:00 -
Otomobil tünelde devrilip alev aldı

Sinop'ta tünelde devrilip alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde tünelin giriş duvarına çarpıp devrilen ve alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

C.G'nin kullandığı 57 FJ 135 plakalı otomobil, Yenikent Tüneli'nin girişinde duvara çarpıp tünelin içinde devrilerek alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçtaki D.G, bölgedeki Karayolları çalışanlarınca araçtan çıkarıldı.

Yaralanan C.G. ve D.G, sağlık ekiplerince Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Tünel, Samsun'dan Sinop yönüne yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı. Bu sırada ulaşım, tali yoldan sağlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla tünel yeniden trafiğe açıldı.

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