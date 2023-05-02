Otomobil TIR'a çarptı: Yaralılar var

Kaza, Karabük- Eskipazar karayolu Aşağı Kızılcaören köyü mevkiinde meydana geldi. O. A. (35) yönetimindeki 78 BB 028 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken Aşağı Kızılcaören istikametine dönüş yapmak isteyen Y. K. (26) yönetimindeki çekici ve ona bağlı TIR'a çarptı.

Kazada otomobil sürücü ile yolcu olarak bulunan Kamil Yılmaz (49) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.