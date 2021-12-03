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Yerel Otomobil tekeri faresi enselendi
Yerel

Otomobil tekeri faresi enselendi

İstanbul'un Esenyurt, Bağcılar, Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinde 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin 42 kez "otodan hırsızlık" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 16:37:00 -
Otomobil tekeri faresi enselendi

İstanbul'da bir ayda 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Bağcılar, Eyüpsultan ve Sultangazi'de 1-29 Kasım tarihleri arasında 6 otomobilin tekerlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli M.P.'yi (42) gözaltına aldı. Şüphelinin 42 kez "otodan hırsızlık" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Öte yandan şüphelinin bazı hırsızlıkları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

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