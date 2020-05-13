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Aktüel

Otomobil taşıyan tır alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil taşıyan tır alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:27:35 -
Otomobil taşıyan tır alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil taşıyan tır alev alev yandı. Yanan tır ile taşıdığı 8 araç kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Cihangir Yurdakul’un kullandığı dorsesinde 10 otomobil yüklü 35 ALP 302 plakalı tır, otoyolda Pozantı yönüne giderken Taşobası Mahallesi yakınında birden alev aldı. Aracından duman ve alevlerin yükseldiğini gören araç şoförü, tırı güvenli şeride aldı.


Diğer araç sürücüleri de itfaiye gelinceye kadar söndürme çalışmasına yardım etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçların yanmasına engel olamadı. Tır ve üzerindeki araçlar kullanılmaz hale geldi.


Yangın nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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