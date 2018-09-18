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Otomobil takla atarak ters döndü: 5 kişi yaralı

Otomobilin kontrolden çıkarak takla attığı kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

18 Eylül 2018 Salı 14:41
Otomobil takla atarak ters döndü: 5 kişi yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesi Akyar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ender N. yönetimindeki 20 HU 622 plakalı otomobil seyir halinde ilerlerken Akyar Mahallesine geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak ters bir şekilde durabildi.

Kazada, otomobil içerisinde bulunan sürücü Ender N., eşi Gülcan N. ile çocukları A.N., E.N. ve ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil servisine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan 5 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı. 
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 14:41
  1. Denizli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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