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Yerel Otomobil takla atarak devrildi! Sürücü ise...
Yerel

Otomobil takla atarak devrildi! Sürücü ise...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 13:52:00 -
Otomobil takla atarak devrildi! Sürücü ise...

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu mucur ocağı civarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 27 GE 205 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen kazada, sürücü ile otomobil içerisinde bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

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