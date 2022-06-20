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Yerel Otomobil sürücüsü, bisikletliye çarpıp olay yerinden kaçtı!
Yerel

Otomobil sürücüsü, bisikletliye çarpıp olay yerinden kaçtı!

Yabancı uyruklu Qari Ahmadshah K. bisikleti ile ilerlerken otomobil çarptı. Kaza neticesinde Qari Ahmadshah K. ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 13:24:00 -
Otomobil sürücüsü, bisikletliye çarpıp olay yerinden kaçtı!

Bilecik’in merkez ilçesine bağlı Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu Qari Ahmadshah K., kavşak ışıklarında banketten şeride geçerken kaza meydana geldi.

Sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil bisiklete çarpınca, Qari Ahmadshah K., yere savruldu.

Ayakkabısı ise yaklaşık 5 metre yüksekteki Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı bahçesine fırladı.

İHA’nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Qari Ahmadshah K.’yı Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Sağlık durumu ciddi

Tedavi altına alınan Qari Ahmadshah K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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