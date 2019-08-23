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Otomobil su tankerine çarptı: 1 yaralı

Mersin’de otomobilin yol kenarında sulama çalışması yapan tankere arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:18
Otomobil su tankerine çarptı: 1 yaralı

Mersin’de otomobilin yol kenarında sulama çalışması yapan tankere arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Senar K. yönetimindeki 33 V 8916 plakalı otomobil, Tarsus’tan Mersin istikametine seyir halinde iken refüjde sulama çalışması yapan Karayollarına ait 47 KS 476 plakalı tankere çarptı.


Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan yaralı kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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