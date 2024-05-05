Otomobil severlere yılın en büyük ayrıcalığı! Japon markadan 1 milyonun altında sıfır araç kampanyası! Üstelik 349 bin TL’ye varan indirim!

Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen, sağlamlık ve dayanıklılığıyla öne çıkan modellerinde üstün yol tutuşunu konfor ve güvenlik ile birleştiren Suzuki, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için mayıs ayında yılın en iddialı satın alım seçeneklerini devreye aldı. Suzuki, mayıs ayı boyunca tüm modellerinde 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sunuyor. Suzuki’nin sağlam ve güvenli SUV modellerinde, avantajlı kredi fırsatından yararlanmayan S-Cross ve Jimny müşterileri 170 bin TL’ye, Vitara müşterileri ise 150 bin TL’ye varan takas desteğinden faydalanabiliyor. Mayıs ayı boyunca vergi levhasını getiren Suzuki müşterilerine ve sadık Suzuki müşterilerine ise çok özel indirimler uygulanıyor. Bu kapsamda şahıs firmaları dahil tüzel müşteriler anahtar teslim liste fiyatları üzerinden 349.000 TL’ye varan indirim olanağından faydalanabiliyor. Mayıs ayında sadık Suzuki müşterileri 2024 model Vitara ve S-Cross modellerinin tüm versiyonlarında geçerli anahtar teslim liste fiyatları üzerinden 250.000 TL indirim avantajına sahip olacak.

Swift Hibrit’te mayıs ayına özel 998.000 TL’den başlayan fiyatlar

Suzuki, mayıs ayı boyunca üstün Japon teknolojisi ve güvenliğinin yanı sıra zengin donanım özellikleri, düşük yakıt tüketimi ve yüksek hareket kabiliyeti başta olmak üzere çok sayıda avantaj sunan modeli Swift Hibrit için 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuyor. Sınırlı sayıdaki 2023 model Suzuki Swift modelleri için yüzde 1,99 faizli kredi avantajından faydalanılmaması durumunda geçerli olacak şekilde başlangıç fiyatı 998.000 TL olarak belirlendi. Swift Hibrit, hem GL Techno hem GLX Premium donanımlarında 20 bin TL farkla çift renkli olarak tercih edilebiliyor.

Suzuki’den SUV modellerde 170.000 TL’ye varan takas desteği

Suzuki, Akıllı Hibrit teknolojisine sahip motor sistemi, yakıt verimliliği, yüksek performans, AllGrip 4x4 çekiş sistemi ve üstün güvenlik donanımları sunan modeli S-Cross Hibrit için 70.000 TL takas desteği ve 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanını aynı anda sunuyor. Güçlü model, avantajlı kredi koşullarından faydalanmayan kullanıcılar için sunulan nakit alımlarda geçerli 170 bin TL’ye varan takas desteği ile yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor. Suzuki, avantajlı kredi koşullarından faydalanılmaması durumunda 2024 model giriş seviyesi S-Cross Hibrit GL Elegance için mayıs ayında geçerli takas destekli anahtar teslim fiyatını 1.494.000 TL olarak duyurdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

AllGrip 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen, standart olarak sunulan üstün güvenlik donanımlarıyla segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit için 2024 model nakit alımlarda geçerli takas destekli başlangıç fiyatı 1.398.000 TL olarak belirlendi. Vitara modelleri için mayıs ayı boyunca 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 70 bin TL takas desteği seçeneği de sunuluyor. Mayıs ayına özel olarak kullanıcılar, 30.000 TL fiyat farkıyla araçlarını çift renkli tercih edebiliyor.

AllGrip teknolojisine sahip 4x4 özelliğiyle ön plana çıkan, doğada olduğu kadar şehir içinde de üstün sürüş yetenekleriyle kendinden her zaman söz ettiren Jimny modeline ise 70 bin TL takas desteği ve 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor. Ayrıca sınırlı sayıdaki 2023 model Jimny’de avantajlı kredi koşullarından faydalanmayan kullanıcılar için tek renkli GLX AllGrip versiyonda 170.000 TL takas destekli başlangıç fiyatı 1.588.000 TL olarak duyuruldu.

Suzuki’den Garantim ON’da programı ile 10 yıla varan garanti!

“Suzuki’den Garantim ON”da Programı kapsamında, garanti süresi, aracın satın alındığı tarihten itibaren başlayan 3 yıllık temel üretici garanti süresinin sona ermesi durumunda başlıyor ve Doğan Trend Otomotiv Suzuki sahiplerine toplam 10 yıla varan bir onarım güvencesi sunuyor. Ayrıca “Suzuki’den Garantim ON’da” kapsamında kullanıcılar, 10 yaşını veya 180.000 km’yi doldurmamış olan tüm 2016 ve sonrası Suzuki modellerini periyodik bakım için Suzuki Yetkili Servisleri’ne getirdiklerinde de programdan ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.