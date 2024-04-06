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Otomotiv Otomobil severlere Kia’dan bayram şekeri!
Otomotiv

Otomobil severlere Kia’dan bayram şekeri!

Yeniakit Publisher
2024-04-06 14:14:00 -
Otomobil severlere Kia’dan bayram şekeri!

Anadolu Grubu markalarından Kia, Nisan ayına özel olarak hazırladığı kampanyasını duyurdu.

İlham veren hareket sloganıyla küresel ölçekte çalışmalarına devam eden Kia, bayramı cazip fırsatlarla karşılıyor. Marka, nisan ayında düzenlediği kampanyalar kapsamında B SUV modeli Stonic ve geniş iç tasarımıyla dikkat çeken Cerato modellerinde 150.000 TL krediye 12 ay yüzde 2,49 faiz fırsatıyla otomobil sahibi olmak isteyenleri yetkili satıcılarına bekliyor. 

Kia, elektrikli otomobil deneyimini doyasıya yaşamak isteyen otomobilseverler için de 2022’de Avrupa’da Yılın Otomobili ödülüne sahip EV6 modelinde, 250.000 TL indirime ek 750.000 TL’ye 12 ay sıfır faiz avantajı sunuyor.**

Niro EV’de 100 bin TL indirim fırsatı

Kia, nisan ayına özel olarak iddialı C SUV modeli Niro EV’yi ise 100.000 TL indirime ek 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 2,49 faiz avantajı ile yeni sahipleriyle buluşturuyor.*** Kia ayrıca Niro EV modelinde 20.000 TL takas desteği de sunuyor.

Ticari araç severlerin yüzü gülüyor

Kia’nın hafif ticari araç segmentindeki modeli Bongo 30.000 TL indirime ek 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faiz fırsatını sunuyor. Bongo kampanyalı kredi kullanmayanlar için ise 50.000 TL takas desteğiyle ticaretine güç katmak isteyenleri Kia yetkili satıcılarına bekliyor.****
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* Kampanyalar 2023 yılı modellerinde geçerlidir.

**750.000 TL'ye 12 ay %0 faiz kampanyası sadece tüzel kullandırımlar ve 2023 model yılı araçlar için geçerlidir.

*** 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 2,49 faiz kampanyası takas desteği kullanılmadığında geçerlidir.

**** 200.000 TL'ye 12 ay %1,99 faiz kampanyası takas desteği kullanılmadığında geçerlidir.

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