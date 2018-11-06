Otomobil şarampole uçtu, sürücü kurtarılamadı
Erzincan'da bir otomobilin şarampole uçması nedeniyle meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı.06 Kasım 2018 Salı 17:49
Erzincan'da şarampole düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Fahri Çalışkan'ın (67) kullandığı 24 DE 900 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü ilçesi Bağlar köyü mevkisinde şarampole düştü.
Kazada ağır yaralanan Çalışkan ambulansla Tercan İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çalışkan buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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