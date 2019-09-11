0553 313 94 23

Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Çiğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise hafif yaralandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 05:18
Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Çiğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise hafif yaralandı.



Kaza, saat 03.00’da Çiğli Menemen istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Yiğit A. (18) idaresindeki 06 GZA 16 plakalı otomobil, Menemen yönüne seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Mert Yiğit A. ile birlikte yolculuk yapan İzzet Tağu’nun (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis bölgede çevre güvenliğini sağlarken, kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan, kazada hayatını kaybeden İzzet Tağu’nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 05:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
    1. Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1..
    2. Suudi Arabistan'dan İİİT'ye olağanüstü..
    3. İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları
    4. Sancaktepe’de korkunç cinayet
    5. Rüzgar enerji santralleri için acele..
    6. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
    7. Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'in..
    8. Milli maçın ardından
    9. Çad’da kısmi OHAL 4 ay daha uzatıldı
    10. Deniz Türüç: “Golümü eşime armağan..
    11. Kanada seçime gidiyor
    12. Kağıthane’de iki aile arasında kavga..
    13. Dorukhan Toköz: “Direkt şampiyonaya..
    14. Yusuf Yazıcı: “Benim için..
    15. İsveç'ten Netanyahu'nun seçim vadine..
    16. Şenol Güneş: "İzlanda beraberliği veya..
    17. Nihat Özdemir: "Bugün alınan..
    18. Milli maçın ardından
    19. Bolton'un görevden alınmasının..
    20. Arap Birliği Dışişleri Bakanlarından..
    21. Peygamberimiz'e yapılan saygısızlığa..
    22. Ayvalık’ta 25 Suriyeli düzensiz göçmen..
    23. Ayvalık’ta 38 düzensiz göçmen yakalandı
    24. Balıkesir'de hayvan hırsızlığı
    25. Süper Lig'de 4. hafta maçları ne..
    26. CIA, Soğuk Savaş döneminde gizli..
    27. A Milli Futbol Takımı'nın Moldova zaferi
    28. Türkiye farklı kazandı! İşte, H Grubu..
    29. Bolton ile resmen dalga geçti: Bizi..
    30. Milli maçın ardından
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Babacan o ülkeye gidiyor! Eş başkanlık için görüşmelere başladı
    Babacan o ülkeye gidiyor! Eş başkanlık için görüşmelere başladı
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...