  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbullular AK Parti mitingine akın ediyor

"Bu geleceğin seçimidir, bu Selçuklu'nun, bu Osmanlı'nın seçimidir"

Altın rezervin güçlenmesi! Altın fiyatları sert çakıldı: Altını olanlar tedirgin, düşüşün nedeni ortaya çıktı

Temel Kotil KAAN'ın eşsiz özelliklerini tek tek anlattı

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Büyük İstanbul Mitingi açıklaması! 'Bugün anlayacaklar'

Cevabı merak ediliyordu! Celal Şengör kime oy verecek

Konya, Ankara, Eskişehir, Bursa! Türkiye'ye dolar yağacak: Bu tarihte dünyanın üretim üssü olacak! Müthiş adım

Yapay zekaya "Seçimleri kim kazanır" diye soruldu! Bu cevabı verdi

Wagner izin istedi! "Çeçenlere bırakalım"

Fatih Erbakan’dan Cübbeli Ahmet Hoca’ya ziyaret! ‘Saadet Partisi Milli Görüş’e ihanet etmiştir’
Aktüel Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-05-07 21:39:00 -
Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Soysallı mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ev sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de otomobilde yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

İncelemelerin ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23