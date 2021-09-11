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Aktüel Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Artvin'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 21:57:00 -
Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Artvin'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Necati Alkan'ın kullandığı 08 YA 373 plakalı otomobil, Artvin-Şavşat kara yolunun 25. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki işaret levhalarına çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Sedanur ve Gülsemin Alkan ile Buket Aktaş, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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