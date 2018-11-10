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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kütahya'da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.d

10 Kasım 2018 Cumartesi 20:15
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi yakınlarında şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Domaniç karayolu Durabey Köyü yakınlarında meydana geldi. Domaniç istikametine giden Hanife Bahadır yönetimindeki b plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Taklalar atarak ağaca çarpıp duran otomobilde sürücü Hanife Bahadır, eşi Ahmet Bahadır ile çocukları Tunahan ve Alihan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 20:15
  1. Otomobil şarampole devrildi
  2. Kütahya
  3. Domaniç
  4. Trafik kazası
  5. yaralılar var

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