Otomobil polis kontrol noktasına çarptı: 2 yaralı

Otomobil polis kontrol noktasına çarptı: 2 yaralı13 Eylül 2019 Cuma 10:57
RİZE (AA) - Rize'de, otomobilin polis kontrol noktasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gece geç saatlerde merkeze bağlı Alipaşa Mahallesi'nde polis ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında Beytullah Sancaktutan'ın (28) kullandığı otomobil durdurulmak istendi.
Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, kontrol noktasındaki demir direğe çarptı.
Kazada, sürücü Beytullah ile otomobildeki Arafat Sancaktutan (23) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kontrol noktasındaki polisler yaptı.
Yaralılar, kontrol noktasına çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YORUM YAZ