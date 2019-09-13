0553 313 94 23

Otomobil polis kontrol noktasına çarptı: 2 yaralı

13 Eylül 2019 Cuma 10:57
Otomobil polis kontrol noktasına çarptı: 2 yaralı

RİZE (AA) - Rize'de, otomobilin polis kontrol noktasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gece geç saatlerde merkeze bağlı Alipaşa Mahallesi'nde polis ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında Beytullah Sancaktutan'ın (28) kullandığı otomobil durdurulmak istendi.

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, kontrol noktasındaki demir direğe çarptı.

Kazada, sürücü Beytullah ile otomobildeki Arafat Sancaktutan (23) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kontrol noktasındaki polisler yaptı.

Yaralılar, kontrol noktasına çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:57
  1. otomobil polis kontrol noktasına çarptı
  2. Rİze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Kucağında bebek ile saniye farkıyla kurtuldu
    1. (Özel) Kucağında bebek ile saniye..
    2. Muğla’da feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı
    3. Orta refüjü aşan otomobil karşıdan..
    4. Rasim Ozan Kütahyalı'ya 10 ay hapis..
    5. Avrupa ikincisi milli tekvandocuya..
    6. Kortta Diplomasi 2019 Tenis..
    7. Dedelerinin asırlık lezzetini..
    8. Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
    9. Akdeniz'de ilkkez görülen balığa..
    10. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği..
    11. TCMB repo ihaleleriyle piyasaya..
    12. Turkcell’in "engelleri kaldıran..
    13. Niğde Merkezli 12 ilde FETÖ..
    14. Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına..
    15. Konya'da pompalı tüfekle gasp iddiası
    16. Altın Safran Belgesel Film Festivali..
    17. Prof. Dr. Erol Yeni Özbekistan’daki..
    18. Elde kalan kuru incir için TMO’nun..
    19. Otomobil beton mikserine arkadan..
    20. Vali Yavuz kararlı konuştu:..
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!