  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Psikoloji arenası için duyuruldu: teknoloji şöleni TEKNOFEST’te! Yetkililer başvuru tarihini duyurdu

Son dakika! SpaceX duyurdu: Türkiye'nin uzay yolculuğu ertelendi

Yunan Bakan dünyanın çok dikkatini çekti! Mısır ziyareti ve amacı

Dünyaya duyurdular! İsrail vuruldu

İslam Memiş'ten gram altın, gümüş yatırımcısına önemli uyarı: Her an için hazır olun, dolar kuru 30 lira! Hedef fiyatı

Bayraktar TB2 SİHA’lara BAE üretimi ile entegrasyonu!

Türkiye'de adı duyulmuş tesisi olan Türk devi iflas etti! İflas eden şirketin binlerce çalışan işsiz kaldı

Tesla'da çok büyük sorun! Türkiye'de yolda kaldı, Reno çalıştırdı

Türkiye’nin ihracat fırsatı! Tunus ülkesinden Türkiye kararı: Geri sayım başladı, toz şekeri yolcu! Satın alacak

AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok oldu
Otomotiv Otomobil pazarında savaş ekonomisi, olumsuz güçlü baskı: zam oranı hesap planını altüst edecek! Kritik uyarılar
Otomotiv

Otomobil pazarında savaş ekonomisi, olumsuz güçlü baskı: zam oranı hesap planını altüst edecek! Kritik uyarılar

Yeniakit Publisher
2024-01-18 01:08:00 - 2024-01-18 01:13:50
Otomobil pazarında savaş ekonomisi, olumsuz güçlü baskı: zam oranı hesap planını altüst edecek! Kritik uyarılar

Otomobil pazarında yaşanan fiyat artışları devam ediyor. Ocak ayı itibarıyla güncellenen fiyatlar ezber bozdu: yüzde 4 civarında bir zam söz konusu olurken, piyasada savaş ekonomisi konuşulmaya başlandı.

Sektör yöneticileri, enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan artışların doğal olarak otomobil fiyatlarına yansıdığını işaret ederken, esas risk Kızıldeniz'de yaşanan gerginlik ve olası savaş senaryoları.

Kızıldeniz'deki gerginlik tedariki etkiliyor

Çin'den Avrupa'da yer alan otomobil fabrikalarına parça taşıyan yük gemileri, Kızıldeniz ve Gazze Şeridi'nde konuşlanan savaş gemileri yüzünden Akdeniz'e giremiyor. gazetememur.com'un haberine göre, mecburen rotalar Afrika kıtasının altından yeniden çizilirken nakliye fiyatları bir haftada 4 kat artış gösterdi.
Bu durum teslimatlarda yaklaşık bir aylık gecikmeye sebep olurken, diğer taraftan yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle henüz fabrikalara ulaşmayan otomotiv parçalarının maliyetleri daha yoldayken değişmeye başladı.

Otomotiv devleri üretime ara verdi

Birçok otomotiv üreticisi, fabrikalarda üretime ara verdiğini duyururken, araç siparişlerinde ve teslimatlarda gecikme sinyalleri gelmeye başladı.

Avrupa ve global arenada etkisini hissettiren enflasyon, yaşanan bu savaş gerginliği ile rüzgarı da arkasına aldı. Avrupa basınında maliyet kaynaklı fiyat güncellemeleri konuşulmaya başlanırken, parça tedarik problemi yüzünden üretimi durdurduğunu açıklayan Tesla, ters köşe yaparak fiyat indirimine gitti.
Müşteri taleplerinde düşüş

Satış ve pazarlama tarafında ise müşteri taleplerinde yaşanan düşüş nedeniyle bir çok marka kâr marjlarından ödün vererek kampanya hazırlıklarına başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zam oranı ne kadar olabilir?

Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler, otomobil fiyatlarında önümüzdeki dönemde daha da yüksek zamların yaşanabileceğini gösteriyor. Sektör temsilcileri, enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların devam etmesi halinde, zam oranının yüzde 20'ye kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Kampanyalar artabilir

Müşteri taleplerinde yaşanan düşüş, markaları kampanyalara yöneltiyor. Birçok marka, kâr marjlarından ödün vererek, kampanya hazırlıklarına başladı. Bu kampanyalar, özellikle sıfır kilometre otomobillerde daha fazla hissedileceği tahmin ediliyor.

Araç alımlarını erteleyebilirsiniz

Otomobil fiyatlarındaki artışlar devam ediyor. Bu nedenle, araç almayı düşünenler, bir süre daha beklemeyi düşünebilirler. Fiyatların düşmesi beklenmiyorsa, kampanyaları takip ederek, daha avantajlı fiyatlardan araç satın alınabilir.

Her tahmini çıkan ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu: 2024'te altın, dolar, borsa m? Böyle cevap verdi! Tahmin şaşırttı
Her tahmini çıkan ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu: 2024'te altın, dolar, borsa m? Böyle cevap verdi! Tahmin şaşırttı

Ekonomi

Her tahmini çıkan ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu: 2024'te altın, dolar, borsa m? Böyle cevap verdi! Tahmin şaşırttı

X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde
X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

Sağlık

X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23