Otomobil pazarında savaş ekonomisi, olumsuz güçlü baskı: zam oranı hesap planını altüst edecek! Kritik uyarılar
Otomobil pazarında yaşanan fiyat artışları devam ediyor. Ocak ayı itibarıyla güncellenen fiyatlar ezber bozdu: yüzde 4 civarında bir zam söz konusu olurken, piyasada savaş ekonomisi konuşulmaya başlandı.
Sektör yöneticileri, enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan artışların doğal olarak otomobil fiyatlarına yansıdığını işaret ederken, esas risk Kızıldeniz'de yaşanan gerginlik ve olası savaş senaryoları.
Kızıldeniz'deki gerginlik tedariki etkiliyor
Çin'den Avrupa'da yer alan otomobil fabrikalarına parça taşıyan yük gemileri, Kızıldeniz ve Gazze Şeridi'nde konuşlanan savaş gemileri yüzünden Akdeniz'e giremiyor. gazetememur.com'un haberine göre, mecburen rotalar Afrika kıtasının altından yeniden çizilirken nakliye fiyatları bir haftada 4 kat artış gösterdi.
Bu durum teslimatlarda yaklaşık bir aylık gecikmeye sebep olurken, diğer taraftan yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle henüz fabrikalara ulaşmayan otomotiv parçalarının maliyetleri daha yoldayken değişmeye başladı.
Otomotiv devleri üretime ara verdi
Birçok otomotiv üreticisi, fabrikalarda üretime ara verdiğini duyururken, araç siparişlerinde ve teslimatlarda gecikme sinyalleri gelmeye başladı.
Avrupa ve global arenada etkisini hissettiren enflasyon, yaşanan bu savaş gerginliği ile rüzgarı da arkasına aldı. Avrupa basınında maliyet kaynaklı fiyat güncellemeleri konuşulmaya başlanırken, parça tedarik problemi yüzünden üretimi durdurduğunu açıklayan Tesla, ters köşe yaparak fiyat indirimine gitti.
Müşteri taleplerinde düşüş
Satış ve pazarlama tarafında ise müşteri taleplerinde yaşanan düşüş nedeniyle bir çok marka kâr marjlarından ödün vererek kampanya hazırlıklarına başladı.
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Zam oranı ne kadar olabilir?
Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler, otomobil fiyatlarında önümüzdeki dönemde daha da yüksek zamların yaşanabileceğini gösteriyor. Sektör temsilcileri, enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların devam etmesi halinde, zam oranının yüzde 20'ye kadar çıkabileceğini belirtiyor.
Kampanyalar artabilir
Müşteri taleplerinde yaşanan düşüş, markaları kampanyalara yöneltiyor. Birçok marka, kâr marjlarından ödün vererek, kampanya hazırlıklarına başladı. Bu kampanyalar, özellikle sıfır kilometre otomobillerde daha fazla hissedileceği tahmin ediliyor.
Araç alımlarını erteleyebilirsiniz
Otomobil fiyatlarındaki artışlar devam ediyor. Bu nedenle, araç almayı düşünenler, bir süre daha beklemeyi düşünebilirler. Fiyatların düşmesi beklenmiyorsa, kampanyaları takip ederek, daha avantajlı fiyatlardan araç satın alınabilir.
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